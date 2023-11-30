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Квартиры в Vieciunu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Vieciunai, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Vieciunai, Литва
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
SELDED BUYTH YOUTH GTV., 4 НОМЕРА, 77.32 КВ.М, С ЭРДВАЛЬСКИМ БАЛКОНОМ!!! ========
€64,999
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Vieciunu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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