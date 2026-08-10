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Жилье в Vieciunu seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Jaskonys, Литва
Дом
Jaskonys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Отличный одноэтажный двор с красивым местом в окружении лесов и близлежащего Друскининкай яв…
$52,169
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Квартира 1 комната в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната
Друскининкай, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Продажа БЮТТЕРА ДЛЯ НЕРАВИНГИВАЮЩЕЙ Г., 1 КАМБАРИО, 28,72 КВ.М ДЛЯ ПРОГРАММЫ = = = = = = = =…
$51,551
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продажа ЯУКИЙСКОГО ИСТОЧНИКА С ПЕРВЫМ И ГВАРАНТИЕЙ В КИПРУСе, ИНТРАВЕНЦИЯ КМ., ИНТРАВИСЫ G. …
$212,292
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Vieciunu seniunija, Литва

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