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Дома в Vidukles seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Vidukle, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Vidukle, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ДОМ МЭС С ЗАВЕРШЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 8 С ЦЕНТРАЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ! ПРЕИМУЩЕСТВО: - кирпичный д…
€43,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Gyliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Gyliai, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
СОДИ С ПАКЕТОМ ТВЕНКИНА! ----------------------------------------------------------- ПРЕИМУ…
€150,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Virgainiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Virgainiai, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
IN VIRGAIN, RASE RAJ. HOUSE WITH BIG 37A SECTION -------------------------------------------…
€22,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Vidukles seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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