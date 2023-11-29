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Квартиры в Vidukles seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating в Virgainiai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Virgainiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
€13,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Vidukles seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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