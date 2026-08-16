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Жилье в Vidukles seniunija, Литва

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Sarkaimys, Литва
Дом
Sarkaimys, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Уничтожить один тип вторичной торговли с убийством 0,9683 га. Просторный участок площадью 0…
$21,802
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Дом в Vidukle, Литва
Дом
Vidukle, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
Заброшенный дом площадью 50,70 кв.м. с участком 19 века, Šilo g. 19, Pareizgupio, Raseiniai …
$17,361
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Дом в Virgainiai, Литва
Дом
Virgainiai, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Паркидам 173,94 КВ. Дом с фарма-строительством и типом Всего ~ 1,5 км до МЭГИСТЕРОВ А1, 3 к…
$78,833
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Дом в Virgainiai, Литва
Дом
Virgainiai, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Дом в трансакциях, Рэй Рей. --------------------------------------------- Одноэтажный каменн…
$25,073
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Параметры недвижимости в Vidukles seniunija, Литва

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