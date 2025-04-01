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Дома с гаражом в Vidiskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Juodkiskiai, Литва
Дом
Juodkiskiai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
For sale garden house and sauna with 6.46 A and 6 a land plots (two garden plots next to eac…
$53,951
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Параметры недвижимости в Vidiskiu seniunija, Литва

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1111 голосов