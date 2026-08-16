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Дома в Vidiskiu seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Jasiuliskis, Литва
Дом
Jasiuliskis, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Уникальная усадьба - часть бывшей усадьбы Ясюлишкес. Жилой дом площадью 143 кв.м. с глубоким…
$11,405
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Дом в Padbariskiai, Литва
Дом
Padbariskiai, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается NAM с 30-барным участком в VIDENDS, UKERGES G. -----------------------------------…
$64,715
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Capital
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Дом в Kurenai, Литва
Дом
Kurenai, Литва
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
В чудесном месте, недалеко от Куренского озера, продается 100-летний парк в окружении Куренс…
$273,525
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Capital
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Параметры недвижимости в Vidiskiu seniunija, Литва

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