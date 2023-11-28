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Дома в Vidiskiu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kalviske, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kalviske, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается в городе Г. 19, Старая Большая часть дня, Игналина р. одноэтажный дом. Дом кирпич,…
€17,500
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kalviske, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kalviske, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается в городе Г. 28, Старая Большая часть дня, Игналина р. один этаж с мансардным домом…
€48,000
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Дом с Furnace heating в Kalviske, Литва
Дом с Furnace heating
Kalviske, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€91,800
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Capital
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Дом с Furnace heating в Naruciai, Литва
Дом с Furnace heating
Naruciai, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Уникальная усадьба на продажу - часть поместья Ясульберри. Домашняя усадьба - 13,4 акра, ряд…
€18,500
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Vidiskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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