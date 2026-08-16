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Квартиры в Vidiskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Vidiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
Паркидам БУТАС ЯСИУЛИСКИО К. ------------------------------------------------ - Функциональн…
$62,683
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Capital
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Параметры недвижимости в Vidiskiu seniunija, Литва

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