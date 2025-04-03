Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Videniskiu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Videniskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Videniskiai, Литва
Дом
Videniskiai, Литва
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
In Molėtai district, Videniškės village, part (2/3) of a neat wooden house and part (2/3) of…
$18,332
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Videniskiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов