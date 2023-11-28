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Земельные участки в Вежайчяйское староство, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Vezaiciai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Vezaiciai, Литва
Три участка на продажу в Парко г. сзади, в раке. Для строительства одного и двухъязычного жи…
€19,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Maciuiciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Maciuiciai, Литва
КЛАСС 25.89 ИСТОЧНИК ДОМА АРИР ДЛЯ ЮКНЕТОВ. 25,89 акров земли для продажи в Шелковом р. само…
€15,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Земельные участки в Perkunai, Литва
Земельные участки
Perkunai, Литва
36 акров участка с NAMO PROJECT на продажу в районе Клайпеды, в деревне Перкун!!! ----------…
€20,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Земельные участки в Vezaiciai, Литва
Земельные участки
Vezaiciai, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ АВТОМАГИСТРАЛЬ А1 В ГОРОДЕ РЫБАХ, КЛЕРОН. ЦЕНА ПРОДАЖИ: 16 000 € ОБЩИЕ ДАННЫЕ: …
€16,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Земельные участки в Zvelsenai, Литва
Земельные участки
Zvelsenai, Литва
Литва, Клайпедский район, деревня Желенай. Земельный участок площадью 10200 га / 10200 м ² д…
€16,500
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Memelhaus
Языки общения: Русский, Lietuvių
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Kalniske, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Kalniske, Литва
Reactive purpose plot for sale near Gargins, Calvary k. The project remained on this plot an…
€98,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Realting.com
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