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Дома в Вежайчяйское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Ruigiai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Ruigiai, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
5-room house for sale in Klaipeda district, Shikar village. This house will be perfect for p…
€217,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Вежайчяйское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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