Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вежайчяйское староство
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вежайчяйском старостве, Литва

;
1 объект найдено
Дом в Samaliske, Литва
Дом
Samaliske, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
СТРАНА ПРОДУКТОВ ПРОДУКТОВ, ЗАМЕЩАЕТСЯ В ЖИВОСТОКЕ ПОЛУЧШЕ С посылкой 13 -------------------…
$152,458
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Вежайчяйском старостве, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти