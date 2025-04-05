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Коммерческая недвижимость в Ventos seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Venta, Литва
Коммерческое помещение 1 000 м²
Venta, Литва
Площадь 1 000 м²
Описание. Здания, помещения, гаражи, комплекс теплиц в Venta, район Akmenė Коммерческие/ про…
$156,304
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов