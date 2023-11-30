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Земельные участки в Velzio seniunija, Литва

11 объектов найдено
Земельные участки в Dubos, Литва
Земельные участки
Dubos, Литва
€15,000
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Земельные участки в Liudyne, Литва
Земельные участки
Liudyne, Литва
НОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, СТРАНОВАЯ ДОРОЖНАЯ ПАНВА - РАГУВА ДЛЯ ПРОДАЖИ 17 A. СЦУЛЫ Н…
€3,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Daumenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Daumenai, Литва
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО 5,84 АРС С ДОМОЙ ( УГРОЖАНИЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ... В ДОРОГЕ…
€50,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Velzys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Velzys, Литва
Садовый участок на продажу в Битир г., Акула км. Садовый участок. Рядом с постоянными соседя…
€12,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Daumenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Daumenai, Литва
€10,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dembava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dembava, Литва
€22,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Dembava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Dembava, Литва
Недвижимость на продажу в Дурпино, Пажер I, Панегас р. sav. Цель земли - построить один или …
€14,300
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Vyciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vyciai, Литва
ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОТ 6.86 ARO IKI 13.7 ARO. Доступ с Дьявольской дороги за дер…
€7,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Daumenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Daumenai, Литва
ПРОДАЖА 8.04 ARO HOME ЮЖНАЯ СПАНУСТОМ G., В КАНАВЗЕ. РАМИ, ЛИНТЕР, ПРИВАЦИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕД…
€29,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Dubos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dubos, Литва
Земельные участки для продажи от 12,96 акров до 17,64 акров в Кальнелле, в журналах, Панегас…
€13,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Velzys, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Velzys, Литва
ПОТОК 15 ARS (, ВЫШЕДШИХ ИЗ ДВУХ СКЛИПОВ ... В РЕАЛИЗАЦИИ, В ИНДИКАТНОЙ ГРУППЕ, VOS 150M. У …
€11,000
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