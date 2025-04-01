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Коммерческая недвижимость в Velzio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 155 м² в Dubos, Литва
Коммерческое помещение 1 155 м²
Dubos, Литва
Площадь 1 155 м²
Этаж 1
A installed manufacturing building with 46.81 a land plot of Velis K. Panevėžys r .. Current…
$227,085
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов