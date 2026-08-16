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Квартиры в Velzio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Velzys, Литва
Квартира 3 комнаты
Velzys, Литва
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
Продается 3-комнатная квартира, Паланга, Паневежис, до Паневежиса 10 км. Для тех, кто работа…
$97,014
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Capital
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