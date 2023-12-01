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Коммерческая недвижимость в Вейвирженайское староство, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating в Pezaiciai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Pezaiciai, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Реконструированная строительная школа с проектом реконструкции и разрешением на установку до…
€150,000
в месяц
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