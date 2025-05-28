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Дома с гаражом в Veisieju seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Вейсеяй, Литва
Дом
Вейсеяй, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
На дорогах, в небольшом, но очень уютном и тихом городе Дзукия, недалеко от винтабельного оз…
$174,372
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Capital
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Параметры недвижимости в Veisieju seniunija, Литва

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