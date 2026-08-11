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Дома в Veisieju seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Вейсеяй, Литва
Дом
Вейсеяй, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
На дорогах, в небольшом, но очень уютном и тихом городке Дзукия, недалеко от винтабельного о…
$207,515
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Дом в Civonys, Литва
Дом
Civonys, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Подтверждённая независимая цель - управление бизнесом в стране Славного дома Это место для в…
$250,732
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Veisieju seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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