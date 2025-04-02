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Коммерческая недвижимость в Veisieju seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 396 м² в Varnenai, Литва
Коммерческое помещение 1 396 м²
Varnenai, Литва
Площадь 1 396 м²
Этаж 1
1.5ha for sale. The area is located in 1400 sq.m. Production-eating rooms in Varnėnai K., La…
$313,609
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