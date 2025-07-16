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Квартиры в Veisieju seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kailiniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kailiniai, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
3-комнатная квартира на продажу в Вейлинеай - в городе с богатой инфраструктурой: Гимназия V…
$33,638
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Параметры недвижимости в Veisieju seniunija, Литва

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