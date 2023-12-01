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Жильё в Veisieju seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в civonys, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
civonys, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ - АКТИВНАЯ БИЗНЕС-СТРАННАЯ ЛОКРЕТКА Это место для вас, если вы мечтает…
€220,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Veisieju seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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