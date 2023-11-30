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Земельные участки в Varenos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Senoji Varena, Литва
Земельные участки
Senoji Varena, Литва
Массив из 3 участков для продажи в Старой Варене, Лакстигали г. Масса состоит из приусадебно…
€50,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Senoji Varena, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Senoji Varena, Литва
12.71 Продается участок под застройку в Старой Варене, Сако г. Удобный, проложенный доступ. …
€18,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Земельные участки в Варена, Литва
Земельные участки
Варена, Литва
СОДО СКЛИПЫ НА ПРОДАЖУ . Участок на краю, в очень красивом месте. Поток проходит рядом с уча…
€5,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Realting.com
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