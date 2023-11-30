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Дома в Varenos seniunija, Литва

6 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Варена, Литва
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
€20,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Senoji Varena, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Senoji Varena, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ 1/2 ЦЕНТРА ГОРОДА МЕРКАЛ ТИЛТО ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ, С ДАРТОН 1/2 ЗЕМЛИ, Т.Ю. 7.54 РАЗДЕЛ …
€42,999
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом в Vilguciai, Литва
Дом с гаражом
Vilguciai, Литва
Площадь 382 м²
Количество этажей 2
€500,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Tolkunai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Tolkunai, Литва
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается дом с 25.65 а. участок в районе Варена. = = = = = = = = = = = > TAG1>>>>>>> >>>…
€150,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Варена, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Варена, Литва
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
ГАРАНТИЯ Р. В CSPECTION, SODY ДЛЯ ТУРСА ДЛЯ ВЕСНЫ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ С УБЫЧНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ…
€380,000
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Дом с Furnace heating в Nedzinge, Литва
Дом с Furnace heating
Nedzinge, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В НЕДЗИНГОМ Продается участок жилой недвижимости с усадьбой 38.11 в красивом горо…
€12,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Varenos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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