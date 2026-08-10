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Коммерческая недвижимость в Varenos seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 303 м² в Gudziai, Литва
Коммерческое помещение 303 м²
Gudziai, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 1
В Варенском районе, поселке Гуджияй, 303 кв. м. производство - складские помещения с квартир…
$150,709
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Коммерческое помещение 464 м² в Варена, Литва
Коммерческое помещение 464 м²
Варена, Литва
Площадь 464 м²
Этаж 1
Административные помещения для продажи в Варене, Rūstų g. 55. Стратегически хорошее место р…
$46,125
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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