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Коммерческая недвижимость в Varenos seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local electricity в Vilguciai, Литва
Коммерческая с Local electricity
Vilguciai, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 1
303 кв.м. продается в плотском районе Гудиуса. м. производство - складские помещения с кварт…
€135,000
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