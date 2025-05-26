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Квартиры в Varenos seniunija, Литва

Варена
5
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
$154,770
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
$158,987
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
$118,870
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Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
$154,770
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
$161,950
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Параметры недвижимости в Varenos seniunija, Литва

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