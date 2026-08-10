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Жилье в Varenos seniunija, Литва

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Варена
8
14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
ПАРКИДАМ 48.53 КВ.М, 2 ДОМЕХОЛДА В НОВОЙ ДИФЕРЕНТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТН…
$120,915
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Дом в Варена, Литва
Дом
Варена, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Продажа ВАШИХ И РЭРДВИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ С ЮГОМ, ПЕРВЫМ И ПРИМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ - МЕХИКАН К., ВЕ…
$175,339
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Квартира 4 комнаты в Варена, Литва
Квартира 4 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Отремонтированный дом в Варене, Воронеко г. 5 на продажу 4-комнатная квартира с подвалом. Кв…
$121,513
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Nedzinge, Литва
Дом
Nedzinge, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Уютная усадьба на продажу в селе Недзиге, Варенский район В поисках мира, природы и настоящ…
$43,086
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Дом в Salovarte, Литва
Дом
Salovarte, Литва
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
В тихом лесистом месте, Салованте, недалеко от Старой Варены, продается деревянный садовый д…
$29,066
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Дом в Варена, Литва
Дом
Варена, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу Birutės g. 16, Varėna Намопринципы - Общая площадь - 124,93 кв. м. - Дом 5 к…
$85,252
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Дом в Pagires, Литва
Дом
Pagires, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Varėnos r. sav., дом Pagirių kalba с фермерским зданием и просторным участком 54,20. Сельско…
$60,168
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Дом в Senoji Varena, Литва
Дом
Senoji Varena, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
День открытых дверей - 15 апреля, с 14:00 до 15:00. Требуется предварительная регистрация (В…
$57,271
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Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
Продажа 63.15 КВ.М, 2 дома, но в новой эксклюзивной архитектуре, проект + + энергетические к…
$157,433
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Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Продажа 66.09 КВ.М, 2 дома в новой эксклюзивной архитектуре, проект класса + + Энергетика в …
$164,737
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Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
ПАРКИДАМ 663.15 КВ.М, 2 ДОМЕХОЛДА В НОВОЙ РАЗНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ И…
$157,433
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Продажа 64.90 КВ.М, 2 дома в новой эксклюзивной архитектуре, проект + + энергетические класс…
$161,723
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Дом в Perloja, Литва
Дом
Perloja, Литва
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
В Варенском районе, в деревне Перлоха, рядом с красиво устроенными усадьбами, продается брев…
$25,227
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Дом в Nedzinge, Литва
Дом
Nedzinge, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
Продажа в недистинкции проданный Участок дома с усадьбой в красивом городе Недзинге Варенск…
$13,676
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