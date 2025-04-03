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Дома с гаражом в Vandziogalos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Mazieji Ibenai, Литва
Дом
Mazieji Ibenai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается усадьба с жилым домом и домом отдыха. Жилой дом, 129м2, с частичной отделкой, гара…
$186,543
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