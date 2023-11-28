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Дома в Vandziogalos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ванджегала, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ванджегала, Литва
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Жилой дом на продажу. Дом находится на окраине деревни, поэтому очень редко проезжают машины…
€161,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Barsukine, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Barsukine, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Усадьба на продажу по цене квартиры !!! Очень близко к Каунасу, усадьбе с 40 участком для пр…
€58,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Vandziogalos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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