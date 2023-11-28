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Квартиры в Vandziogalos seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с камином в Boniskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с камином
Boniskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ, 62,76 КВ.М, СЕКРЕТНО, С БАЛКОНОМ! •Трехкомнатная квартира на продажу, с ба…
€22,999
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Ванджегала, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Ванджегала, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира в городе Ванджиогала. Квартира просто современно отремонтир…
€47,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Vandziogalos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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