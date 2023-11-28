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Жильё в Vandziogalos seniunija, Литва

4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с камином в Boniskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с камином
Boniskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ, 62,76 КВ.М, СЕКРЕТНО, С БАЛКОНОМ! •Трехкомнатная квартира на продажу, с ба…
€22,999
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ванджегала, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ванджегала, Литва
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Жилой дом на продажу. Дом находится на окраине деревни, поэтому очень редко проезжают машины…
€161,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Barsukine, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Barsukine, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Усадьба на продажу по цене квартиры !!! Очень близко к Каунасу, усадьбе с 40 участком для пр…
€58,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Ванджегала, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Ванджегала, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира в городе Ванджиогала. Квартира просто современно отремонтир…
€47,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Vandziogalos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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