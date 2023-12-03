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Дома в Valkininku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Uzuperkasis, Литва
Дом с Furnace heating
Uzuperkasis, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
SODY ДЛЯ КУПЕРА СТОИМОСТИ, ГАРАТИВ Усадьба с 24-акровым участком для продажи, в красивом ме…
€38,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Valkininku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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