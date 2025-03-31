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Коммерческая недвижимость в Valkininku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 750 м² в Pirciupiai, Литва
Коммерческое помещение 750 м²
Pirciupiai, Литва
Площадь 750 м²
Этаж 2
750 кв. М. М. помещения в деревне Пирчиупиай с коммерческим участком рядом с автомагистрали …
$178,760
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