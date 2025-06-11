Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Vabalnikas eldership
  4. Жилая

Жильё в Vabalnikas eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Anciskiai, Литва
Дом
Anciskiai, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продано по предварительной цене, но только за 14 000 евро! Ищете дом в тихом месте, которое …
$15,922
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vabalnikas eldership, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти