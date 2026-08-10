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Жилье в Uzvencio seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Volungiai, Литва
Дом
Volungiai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Дом стоит в южной центральной части города Кельмия, рядом школа, шкафы, поликлиники, суперма…
$35,035
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Дом в Ужвентис, Литва
Дом
Ужвентис, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Дома стоят в центральной части города Кражи, рядом с школой, приходом, поликлиниками, городс…
$31,671
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Параметры недвижимости в Uzvencio seniunija, Литва

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