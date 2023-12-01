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Жильё в Uzvencio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Leliusiai, Литва
Дом
Leliusiai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Дом стоит в южной центральной части города Кельмия, рядом школа, шкафы, поликлиники, суперма…
€35,000
в месяц
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Дом в Ужвентис, Литва
Дом
Ужвентис, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Дома стоят в центральной части города Кражи, рядом с школой, приходом, поликлиниками, городс…
€32,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Uzvencio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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