Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенское староство
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Утенское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Vaikutenai, Литва
Дом
Vaikutenai, Литва
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
206.69 sq.m. House near Utena, in children, near the pond. There is a sauna, garage, outbuil…
$118,876
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Утенское староство, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов