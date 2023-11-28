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Земельные участки в Утенский район, Литва

15 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Spraksiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Spraksiai, Литва
€22,000
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Capital
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+37068264330 zita.juchneviciene@capital.lt
Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
€5,200
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Capital
Языки общения: English
+37066522109 povilas.gintautas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sudeikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€150,000
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки в Alausai, Литва
Земельные участки
Alausai, Литва
Продается лесной участок с берегом озера. - 36,8 лесной участок на продажу в деревне Алауз,…
€49,000
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Capital
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+37068741889 gintaras.jurgaitis@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Утена, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Утена, Литва
В Утене продается земельный участок 29.09. ДЕПАРАТОРЫ: * Край участка; * Доступ к асфальту;…
€21,900
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Capital
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+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sudeikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€85,000
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Capital
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+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Jasonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Jasonys, Литва
ВЫБОР 39.91 РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ УЧАСТОК ANT GALUON ECJER CRANT AID K., INTURK SEN., MOLL…
€199,900
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Capital
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868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Утена, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Утена, Литва
ПОДАРОК 14.21 РАЗДЕЛ АРС В КОРОБКЕ, RASOS G. 9 14,21 акра жилой недвижимости в Шелке, Расос …
€28,500
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Capital
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Земельные участки с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Salos, Литва
Рядом с Судейки, в районе Утена, два граничащих сельскохозяйственных участка общей площадью …
€72,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
157 акров сельскохозяйственного участка на продажу, 650 м от озера Почты. Соседние соседи ря…
€6,900
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Capital
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+37065340047 dalia.kuktiene@capital.lt
Земельные участки в Gediminas, Литва
Земельные участки
Gediminas, Литва
€25,000
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Capital
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+37068741889 gintaras.jurgaitis@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Padbuoze, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Padbuoze, Литва
€15,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Seimyniskiai, Литва
Продается ž.нейр. участок земли с берегами озера. - 69.55 сельскохозяйственный участок для …
€69,000
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Capital
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+37068741889 gintaras.jurgaitis@capital.lt
Земельные участки в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки
Seimyniskiai, Литва
Земельный участок на домашнем хозяйстве у озера Алаушас продается. - 6,5 жилой участок зем…
€18,000
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Capital
Языки общения: English
+37068741889 gintaras.jurgaitis@capital.lt
Земельные участки в Alausai, Литва
Земельные участки
Alausai, Литва
Сельскохозяйственный участок на продажу в деревне Свекла. - до озера Аллипе 200 м - хороший…
€19,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741889 gintaras.jurgaitis@capital.lt
Realting.com
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