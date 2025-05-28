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Дома с гаражом в Утенском районе, Литва

2 объекта найдено
Дом в Antalge, Литва
Дом
Antalge, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Уютный дом площадью 105 кв.м. с участком земли 56,81 а. Есть сауна, гараж, подвал, фермерско…
$102,570
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Дом в Antakalniai, Литва
Дом
Antakalniai, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
SALE OF A NEW SUPERVISED, LIGHT AND FUNCTIONALLY DISPLAYED ONE HAUTE HOUSEHOLD WITH ALL ADEQ…
$351,371
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Утенском районе, Литва

Недорогая
Элитная
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