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Жилье в Утенском районе, Литва

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Утена
3
8 объектов найдено
Дом в Kauliniskis, Литва
Дом
Kauliniskis, Литва
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Жилой дом площадью 241,80 кв.м. с участком 31,63 кв.м. в Kauliniškis, Utenos r.. Ищете экск…
$99,216
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Дом в Ruzgiskes, Литва
Дом
Ruzgiskes, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Упорядоченная и уютная усадьба, окруженная природой, ждет новых хозяев. Живописное место в д…
$277,646
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Дом в Geniakalnis, Литва
Дом
Geniakalnis, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продажа вашего питомца, построенного для Лестера Ищете мир, природу и частный уголок для от…
$173,374
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TekceTekce
Дом в Antandraja, Литва
Дом
Antandraja, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Жилой дом с живыми постройками на дороге Лобина / LOGBOOK Эстер Грант! Расположение до 2076…
$428,942
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Квартира 2 комнаты в Утена, Литва
Квартира 2 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Продажа 2 капсул на улице Скелио, УТЕН! Эта квартира идеально подходит для тех, кто ищет как…
$46,752
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Квартира 3 комнаты в Утена, Литва
Квартира 3 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
Местонахождение❗️Понедельник, 20 апреля, с 12 по 16. Вы должны зарегистрироваться! Тель или…
$98,739
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Квартира 2 комнаты в Утена, Литва
Квартира 2 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Местонахождение❗️Вторник, 7 апреля, 17-19. Вы должны зарегистрироваться! Тель или e-mail: .…
$89,994
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Дом в Klykiai, Литва
Дом
Klykiai, Литва
Площадь 764 м²
Количество этажей 2
Уникальный уютный и современный центр событий и отдыха на берегу озера, окруженный зрелым ле…
$1,71 млн
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