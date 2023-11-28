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Жильё в Утенский район, Литва

дома
5
5 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Утена, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Утена, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
€54,000
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Capital
Языки общения: English
+37064039788 edita.girciene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Утена, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Утена, Литва
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
€338,000
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Capital
Языки общения: English
+37065340047 dalia.kuktiene@capital.lt
Дом с гаражом, с Furnace heating в Grybeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Grybeliai, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВЫМ УДИВИТЕЛЬНЫМ, СВЕТНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ДОМОМ ОДНОГО ВЫСОКОГ…
€310,000
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Capital
Языки общения: English
+37068164881 paulius.jarusevicius@capital.lt
Дом с Furnace heating в Klykiai, Литва
Дом с Furnace heating
Klykiai, Литва
Площадь 764 м²
Количество этажей 2
Новые хозяева ждут уникальный уютный и современно оборудованный центр для проведения меропри…
€1,60 млн
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Capital
Языки общения: English
+37064064202 rima.okon@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Ripaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Ripaiciai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатый дом с двумя участками в деревне Плаутичи, Салдутиш, район Утена. Дом д…
€10,000
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Capital
Языки общения: English
+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Утенский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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