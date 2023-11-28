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Земельные участки в Утенское городское староство, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
€5,200
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Утена, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Утена, Литва
В Утене продается земельный участок 29.09. ДЕПАРАТОРЫ: * Край участка; * Доступ к асфальту;…
€21,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Утена, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Утена, Литва
ПОДАРОК 14.21 РАЗДЕЛ АРС В КОРОБКЕ, RASOS G. 9 14,21 акра жилой недвижимости в Шелке, Расос …
€28,500
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Агентство
Capital
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Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
157 акров сельскохозяйственного участка на продажу, 650 м от озера Почты. Соседние соседи ря…
€6,900
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Агентство
Capital
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