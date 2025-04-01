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Дома с гаражом в Утенское городское староство, Литва

Утена
3
1 объект найдено
Дом в Утена, Литва
Дом
Утена, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
A newly renovated, bright and functionally planned one -story house with all the benefits ne…
$337,085
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Параметры недвижимости в Утенское городское староство, Литва

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