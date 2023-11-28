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Дома в Утенское городское староство, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Утена, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Утена, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
€54,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Утена, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Утена, Литва
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
€338,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Утенское городское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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