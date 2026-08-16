Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенское городское староство
  4. Жилая

Жилье в Утенском городском старостве, Литва

;
Утена
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Утена, Литва
Квартира 2 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Местонахождение❗️Вторник, 7 апреля, 17-19. Вы должны зарегистрироваться! Тель или e-mail: .…
$89,994
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Утена, Литва
Квартира 2 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Продажа 2 капсул на улице Скелио, УТЕН! Эта квартира идеально подходит для тех, кто ищет как…
$46,752
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Утена, Литва
Квартира 3 комнаты
Утена, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
Местонахождение❗️Понедельник, 20 апреля, с 12 по 16. Вы должны зарегистрироваться! Тель или…
$98,739
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Утенском городском старостве

квартиры

Параметры недвижимости в Утенском городском старостве, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти