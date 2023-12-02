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Земельные участки в Usenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Galzdonai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Galzdonai, Литва
ПОЗЖЕ С ЗДАНИЯМИ, НЕ ВЫСАДЕННЫМИ НЕМУНО 0,4852 га участка жилой недвижимости со зданиями + 1…
€12,000
в месяц
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