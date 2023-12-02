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Жильё в Usenu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Zemaitkiemis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Zemaitkiemis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€42,500
в месяц
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Capital
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Квартира 5 комнат с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating в Usenai, Литва
Квартира 5 комнат с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Usenai, Литва
Комнаты 5
Площадь 118 м²
Этаж 2/2
€52,500
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Stairwell with combination lock в Usenai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Stairwell with combination lock
Usenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
ПРОДАНО 2 НОМЕРА БЫЛИ В ГОРЯЧЕ, NEMUN G. 6 Продается аккуратная 2 комнатная квартира в Усени…
€12,500
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Usenu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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