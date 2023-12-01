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Дома в Упинское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Upyna, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Upyna, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
ДОМ С 52.13 ARS СЕКЦИЯ СЕМЬЯ НАХОДЯТСЯ В РАМИО И В ОТЛИЧНОМ МЕСТЕ. НЕДЕЛЯ, КЛГЕСТ К. 12 Прод…
€30,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Упинское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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