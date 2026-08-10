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Жилье в Upninku seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Pakalniskis, Литва
Дом
Pakalniskis, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продано 4 домика в Йонаве, Упнинкас Упнинкай - богатая историческим наследием деревня в райо…
$82,558
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Capital
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Параметры недвижимости в Upninku seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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