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Жильё в Upninku seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Padaigai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Padaigai, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
СОДИ В АНТ-НЕРИ-КРАНТАХ В СВЕТЕ В АПСУПТЕ ДЛЯ ДЖОНАВА РАЙОН. МЕСТО ТАБУЛА ДЛЯ МИЛИН ДЛЯ ПРОД…
€69,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Saleninkai, Литва
Дом с Furnace heating
Saleninkai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу SB Panerys . Дом кирпичный, с чердаком, гаражом, подвалом, рядом с беседкой. …
€19,500
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Upninku seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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