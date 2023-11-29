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Квартиры в Ukmerges miesto seniunija, Литва

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
€44,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
Воздержались г. 2 комнаты для продажи полностью отремонтированная квартира. Это очень удобн…
€45,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
€69,000
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Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В МИЛНИА Г., УКМЕРГИ ПРЕИМУЩЕСТВО: • ОРГАНИЗОВАННАЯ РЕМОНТ ДОМА; • ФУНКЦИ…
€42,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В СОВЕТЕ. ----------------------------------------------------------- - Фу…
€47,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
2 комнаты купили GAMEDO G. ------------------------------------------------ - Функциональное…
€45,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
€30,000
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Параметры недвижимости в Ukmerges miesto seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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