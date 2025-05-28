Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Укмерге
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Укмерге, Литва

5 объектов найдено
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продана половина дома 17 декабря Г. УКМЕРГИЯ -----------------------------------------------…
$62,683
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЬСТВА В ОДНОЙ из ПРОВИДУЩИХ СОБСТВЕННОСТИ В …
$267,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продажа NAM с участком 11,51 ар в UKMERGIA, MAIRONIO SKG. ----------------------------------…
$85,477
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
В Укмерге, в солидном районе Гелиу, ГКлю г. возле Бойс-леса продан аккуратный двухэтажный, 1…
$239,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
Продажа производится в ERDVUS NAM с 15-барным участком в UKMRV. ----------------------------…
$239,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти