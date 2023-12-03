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Дома в Tytuvenu apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pasakarnis, Литва
Дом
Pasakarnis, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается усадьба в 1870 году в Тине. Дом был построен в 1870 году.Участок 29,4 акра, южные …
€48,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Tytuvenu apylinkiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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