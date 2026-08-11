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Жилье в Tytuvenu apylinkiu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Sedbarai, Литва
Дом
Sedbarai, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Хаус-Холд-Хаус-Холд-Хаус-Холд-Хаус-Холд, ШЕДБИЙСКАЯ ЦЕНА, ОК. ------------------------------…
$18,549
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Агентство
Capital
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Дом в Medsodziai, Литва
Дом
Medsodziai, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
The homestead for sale was built in 1870, in TinThe house was built in 1870.Plot 29.4 acres,…
$47,507
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Параметры недвижимости в Tytuvenu apylinkiu seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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